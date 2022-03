Unbekannte haben in der Nacht in Homberg einen Geldautomaten in einem Baumarkt gesprengt. Die Täter seien in einem dunklen Auto geflüchtet, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Der Geldautomat habe sich demnach in einem Anbau des Baumarktes befunden. Das Gebäude sei durch die Sprengung beschädigt worden. Die genaue Schadenshöhe war am Morgen allerdings noch unklar. Ebenfalls unbekannt war nach Angaben der Polizei ob und wie viel Geld die Täter erbeuten konnten.