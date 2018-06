Was zu tun ist, wenn man einen jungen Vogel findet:

Nicht einfach mitnehmen (!), sondern eine Weile beobachten, ob das Küken noch von der Mutter gefüttert wird.

Befindet sich das Tier an einer Gefahrenstelle (etwa auf einer Autostraße), vorsichtig an einen sicheren Platz bringen - die Mutter findet es dort in der Regel wieder.

Bei kranken oder verletzten Tieren: Tierrettung verständigen Telefon 0176/60021537 (Tierrettung Odenwald Hohenlohe).