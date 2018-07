Bern (dpa) - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im Wallis in der Schweiz sind am Abend vier Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine zerschellte in etwa 3500 Metern Höhe im Gebiet des Col Durand bei Anniviers, wie die Agentur SDA unter Berufung auf die Polizei berichtete. Die Absturzursache war zunächst unklar. Weitere Angaben zu Herkunft der Maschine und deren Insassen wurden nicht gemacht.