Beim Versprühen von Reizgas in einem Klassenzimmer einer Schule in Rüsselsheim sind am Donnerstag vier Schüler verletzt worden. Wegen des Pfeffersprays werde nun gegen einen 15-Jährigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt, teilte die Polizei mit. Gegen 12.15 Uhr seien die Rettungskräfte alarmiert worden, nachdem mehrere junge Leute über Augen- und Atemwegsbeschwerden geklagt hätten. Die vier Verletzten hätten medizinisch versorgt werden müssen. Durch die Vielzahl der Einsatzfahrzeuge sei es zu Verkehrsbehinderungen gekommen.