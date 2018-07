Mexiko-Stadt (dpa) - Sebastian Vettel startet morgen von der Pole Position in das Formel-1-Rennen in Mexiko-City. Der Ferrari-Pilot setzte sich in der Qualifikation vor dem Niederländer Max Verstappen im Red Bull und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton im Mercedes durch. Vettel kann den vorzeitigen WM-Titelgewinn von Hamilton nur verhindern, wenn er den drittletzten Saisonlauf gewinnt und der Brite schlechter als Fünfter wird.