> Die Version der Hofbauers: Das Ausflugslokal "Alter Kohlhof" war praktisch pleite, es wurde der Familie Hofbauer zum Kauf angeboten. Zunächst wusste sie nichts von einem Grundbucheintrag, der den Betrieb eines Lokals zur Pflicht macht, aber das war ihnen egal, denn sie wollten hier ja sowieso ein zweites Gourmetrestaurant neben Lingental aufmachen. Zunächst war es als Ergänzung zum Angebot im Leimener Stadtteil gedacht, doch als man dort nach einem Wasserschaden alles aufgeben musste, dachte man neu nach. Eines kam allerdings nicht in Frage: ein Ausflugslokal alten Stils. Das ist nicht rentabel - was ein Gutachten belegt - und passt nicht zum Stil der Familie. Vor allem musste das völlig marode Gebäude saniert werden. Inzwischen setzte die Stadtverwaltung eine völlig unrealistische Frist, also improvisierte man und eröffnete rasch am 15. Januar 2017. Seitdem hat man immer wieder Gäste bewirtet, und inzwischen gibt es einen geregelten Gastronomiebetrieb - natürlich mit einer professionellen Küche, die extra angefertigt wurde und in der Robert Rädel regelmäßig kocht. Jeder kann sich anmelden und einen Tisch reservieren. Mit der Vermarktung des neuen Lokals ist man deswegen so vorsichtig gewesen, weil es lange gebraucht hatte, bis es fertig war. Außerdem fürchtete man, wegen der Kritik an der Lingental-Schließung und dem beabsichtigten Kauf der Mantei-Backhalle vollends in Verruf zu kommen und damit dem neuen Edelrestaurant zu schaden. Natürlich kommt für das Lokal nicht jedermann in Frage, sondern ein Kreis, der das Angebot zu schätzen weiß und auch bereit ist, dafür einen gewissen Preis zu bezahlen - und deswegen muss man auch nicht groß Werbung machen. Kritik an diesem exklusiven Konzept kommt im Grunde nur von denjenigen, die sich die alte Ausflugsgastronomie wieder zurückwünschen.