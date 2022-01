Und so können Sie gewinnen:

Die RNZ verlost drei Schlemmerblöcke für den Bereich Miltenberg und Umgebung. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schickt bis Sonntag, 23. Januar, um 12 Uhr eine E-Mail an janek.mayer@rnz.de unter Angabe des Namens und der Adresse. Die Namen der Gewinner werden in der Rhein-Neckar-Zeitung veröffentlicht.