Bei einem Verkehrsunfall in Frankfurt-Höchst sind am Sonntagabend fünf Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stießen an einer Kreuzung zwei Autos frontal zusammen. Dabei wurden die Insassen beider Wagen im Alter zwischen 18 und 31 Jahren verletzt. Es entstand ein Schaden von mehr als 50.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten laut Polizei an.