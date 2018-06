Washington (dpa) - In den USA wird weiter vesucht, einen drohenden Stillstand weiter Teile des öffentlichen Dienstes von Mitternacht an zu vermeiden. Der führende Demokrat und Senator Chuck Schumer sagte nach einem Treffen mit Präsident Donald Trump, man sei etwas vorangekommen, stimme in vielen Punkten aber noch nicht überein. Trump hatte zuvor seine geplante Reise nach Florida abgesagt. In der Nacht läuft in den USA eine entscheidende Frist ab. Bis dahin muss der Kongress einen Kompromiss über eine Übergangsfinanzierung finden. Sonst geht der Regierung das Geld aus.