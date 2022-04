Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz entscheidet an diesem Freitag (10.00 Uhr) in Koblenz über das rheinland-pfälzische Sondervermögen zur Eindämmung der Corona-Krise. Nach einer mündlichen Verhandlung am 4. März verkündet das höchste Gericht des Bundeslands seine Entscheidung zu einem Normenkontrollantrag der AfD-Fraktion. Auch der Rechnungshof Rheinland-Pfalz trug Bedenken vor.