Ein halbes Jahr lang pro Monat 1000 Euro bekommen? Super! Was man dafür tun muss? Nichts! Das Geld bekommen einige Menschen in Deutschland ab jetzt einfach so ausgezahlt, als Grundeinkommen. Dahinter steckt ein Verein. Er wollte am Mittwoch 30 Menschen auslosen, die ein halbes Jahr lang mit dem Geld tun können, was sie möchten.