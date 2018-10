Berlin (dpa) - Verdi macht mit Protesten an den größten deutschen Flughäfen Druck für bessere Arbeitsbedingungen der Bodendienste. An den Airports in Frankfurt, Berlin, Hannover, Köln, Düsseldorf, München und Stuttgart gebe es an diesem Dienstag symbolische Aktionen gegen prekäre Beschäftigung, teilte die Gewerkschaft in Berlin mit. Flugausfälle oder Verspätungen seien aber nicht zu erwarten. Die Gewerkschaft fordert mehr Personal, höhere Löhne bessere Qualifizierung für die Beschäftigten.