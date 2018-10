Berlin (dpa) - Der Luftfahrtgipfel in Hamburg hat nach Einschätzung der Verbraucherzentrale den von Ausfällen und Verspätungen geplagten Fluggästen recht wenig gebracht. «Erst mal hört sich das nur nach guten Absichten an. Konkrete Maßnahmen müssen folgen», sagte Klaus Müller vom Verbraucherzentrale Bundesverband der «Passauer Neuen Presse». Für Verbraucher sei wichtig, dass ihre Rechte auf dem Papier in der Realität besser durchgesetzt werden könnten. Dazu fehlten Vorschläge wie etwa, bessere Informationen über Passagierrechte und die zuständige Schlichtungsstelle schon im Flugzeug auszugegeben.