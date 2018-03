Die 1 steht für Freilandhaltung, das DE für Deutschland. Der Code auf dem Ei gibt zudem Aufschluss über das Bundesland, den Betrieb und sogar den Stall, in dem es gelegt wurde. Foto: Andrea Warnecke/dpa​

Berlin (dpa) Wollen Kunden wissen, wie frisch gekaufte Hühnereier sind, können sie sich am Mindesthaltbarkeitsdatum orientieren. Es liegt maximal 28 Tage nach dem Tag, an dem das Ei gelegt wurde, erklärt die Verbraucher Initiative. Genaueres über die Herkunft erfahren Verbraucher über den Code auf dem Ei. Er gibt die Form der Haltung, das Herkunftsland, das Bundesland sowie die Stallnummer an.

Die Ziffer 0 etwa weist auf eine ökologische Erzeugung hin. Die 1 steht für Freiland-, 2 für Boden- und 3 für Käfighaltung. Der Ländercode DE markiert ein Ei aus Deutschland. Die folgenden zwei Ziffern bezeichnen das Bundesland, zum Beispiel 01 für Schleswig-Holstein oder 03 für Niedersachsen. Danach folgen Ziffern für Betrieb und Stall.

Den Code von Eiern, deren Betrieb zum Kontrollsystem des Vereins für kontrollierte alternative Tierhaltungsformen (KAT) gehört, können Verbraucher auf der Internetseite www.was-steht-auf-dem-ei.de eingeben.

