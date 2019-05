Berlin (dpa) - Die USA drängen ihre Verbündeten, darunter auch Deutschland, sich weiterhin militärisch in Syrien zu engagieren. US-Außenminister Mike Pompeo sagte nach einem Treffen mit seinem deutschen Kollegen Heiko Maas in Berlin: «Wir haben unsere europäischen Partner gebeten, uns zu unterstützen». Konkrete Wünsche äußerte er nicht. Der «Spiegel» hatte berichtet, dass es möglicherweise darum geht, den bisherigen Einsatz von deutschen «Tornado»-Aufklärungsjets und einem Tankflugzeug zu verlängern, um eine von den USA geplante Schutztruppe in Nordsyrien zu unterstützen.