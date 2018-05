New York (dpa) - Die Wall Street hat ihre deutlichen Vortagesverluste größtenteils wettgemacht. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial baute seine zum Start verbuchten Gewinne zunächst kontinuierlich aus, bevor ihn im späten Handel etwas die Kraft verließ. Der Schlusskurs von 24 667,78 Punkten bedeutete ein Plus von 1,26 Prozent. Der Eurokurs stieg wieder deutlich über 1,16 US-Dollar.