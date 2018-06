Istanbul (dpa) - Wenige Tage nach ihrer Festnahme ist eine deutsche Sängerin in der Türkei in Untersuchungshaft genommen worden. Die Kölnerin mit kurdischen Wurzeln sei in ein Gefängnis im westtürkischen Edirne gebracht worden, sagte Murat Amil, ein Politiker der pro-kurdischen Partei HDP aus der Stadt, der dpa. Ihr werde Propaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK vorgeworfen. Die Sängerin war Freitagnacht vor der Präsidenten- und Parlamentswahl in Edirne nach Angaben von Amil auf einer Wahlkampfveranstaltung der HDP festgenommen worden.