Die R+V-Versicherung präsentiert am heutigen Morgen (10 Uhr) die Geschäftsentwicklung im Jahr 2021 und legt einen Ausblick für die kommenden Monate vor. Das Wiesbadener Unternehmen hatte bereits vorab mitgeteilt, dass das vergangene Jahr mit einem Umsatzplus abgeschlossen wurde. Die Beitragseinnahmen in der Gruppe stiegen demnach um 1,2 Prozent auf 20,1 Milliarden Euro. Im deutschen Erstversicherungsgeschäft kletterten die gebuchten Beiträge in der Versicherungsgruppe um 1,1 Prozent auf 16,2 Milliarden Euro. Die R+V-Versicherung gehört zu den Volks- und Raiffeisenbanken.