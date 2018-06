Berlin (dpa) - Angesichts der Konflikte in der Welt ist Kanzlerin Angela Merkel am Abend mit einigen Ministern ihrer Regierung zu Beratungen über den Kurs der deutschen Außenpolitik zusammengekommen. Über Inhalte des Treffens wurde Stillschweigen vereinbart. Mit großer Sorge wird der offene Konflikt mit dem bisher verlässlichen und wichtigsten westlichen Partner, den USA, beobachtet. Beim G7-Gipfel Ende der Woche in Kanada werden harte Auseinandersetzungen mit Präsident Donald Trump erwartet, der mit Strafzöllen für die Einfuhr von Stahl- und Aluminiumprodukten aus der EU einen Handelskonflikt entfacht hat.