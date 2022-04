Ein Lkw und ein Sprinter sind am Montagabend in Mannheim frontal zusammengestoßen. Der Sprinterfahrer wurde dabei verletzt und ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montagabend mitteilte. Der 25-Jährige geriet demnach aus unbekannter Ursache in einer Kurve in den Gegenverkehr. Der 61-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Sprinter und Lastwagen mussten abgeschleppt werden. Die Otto-Hahn-Straße war am Abend bis etwa 22.00 Uhr wegen des Unfalls gesperrt.