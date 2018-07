Mannheim. (pol/mare) Gleich zwei Verkehrsunfälle mit hohem Sachschaden haben sich in Mannheim ereignet. Davon berichtet die Polizei.

In der Relaisstraße ereignete sich am Montag gegen 11.10 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 38-jähriger Ford-Fahrer war in Richtung Rheinau Bahnhof unterwegs und wollte in Höhe der Hausnummer 10 nach rechts in eine Tiefgarageneinfahrt abbiegen. Aufgrund eines entgegenkommenden Fahrradfahrers musste er jedoch sein Auto abbremsen, was ein nachfolgender 25-jähriger Mercedes-Fahrer vermutlich zu spät erkannte und auf den Ford auffuhr.

Durch den heftigen Aufprall wurde der Ford herumgeschleudert, wobei einer der Hinterreifen platzte. Auch ein Reifen am Mercedes wurde durch die Wucht zerstört, sodass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Ford-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt, lehnte aber eine ärztliche Versorgung ab. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 14.000 Euro geschätzt.

Über 20.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 7.45 Uhr im Viernheimer Weg ereignet hat. Ein 46-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr aus Lampertheim kommend auf dem Viernheimer Weg. In Höhe einer Bahnunterführung am Ortseingang Mannheim-Blumenau bildete sich verkehrsbedingt ein Rückstau, welchen der Mercedes-Fahrer vermutlich zu spät erkannte. Er fuhr auf den Toyota einer 23-Jährigen, der wiederum auf den Mercedes einer 40-Jährigen geschoben wurde.

An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde aber niemand. Der Mercedes des 46-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.