Über 2000 Schüler-PCs gibt es an den Heidelberger Schulen. Dazu kommen circa 925 mobile Endgeräte, die zur Verfügung stehen. Außerdem sind von den insgesamt 1300 Klassen- und Fachräumen bereits 71 Prozent vernetzt und 54 Prozent mit digitaler Präsentationstechnik ausgestattet. Auf diese Zahlen blickte Stephan Brühl, Leiter des Amtes für Schule und Bildung, beim Beratungsgremium Schulentwicklung zum Thema "Digitalisierung und Schulentwicklung" vergangene Woche in der neuen Julius-Springer-Schule auch mit ein wenig Stolz.

Er betonte aber dennoch: "Auf diesen Lorbeeren ruhen wir uns nicht aus." Schließlich seien beispielsweise gut 42 Prozent der Schüler-PCs älter als fünf Jahre - und hätten damit ihre Lebensdauer beinahe schon überschritten. Und trotzdem: Die Schulleiter zeigten sich beim Beratungsgremium mit Blick auf die technische Ausstattung im Großen und Ganzen zufrieden. Insbesondere an den Berufsschulen werde heute mit modernster Technik gearbeitet, hieß es. An der Carl-Bosch-Schule beispielsweise stehen den gut 1300 Schülern 550 PCs und 230 Tablets zur Verfügung, wie Schulleiter Jens-Peter Misch erklärte. Nur: "Auf all diese Geräte kommt nur ein Multimediaberater - der noch dazu nur eine Ermäßigungsstunde bekommt." Viel zu wenig, findet Misch - und auch sein Kollege von der Johannes-Guttenberg-Schule, Martin Schmidt, betonte: "Die ganzen Endgeräte am Laufen zu halten, ist ein Mordsgeschäft."

Vonseiten des Landes und des Bundes müssten die Schulen da dringend Unterstützung bekommen, meinte Schmidt auch mit Blick auf Daniel Hager-Mann, stellvertretender Leiter des Referats Medienpädagogik/digitale Bildung im Kultusministerium in Stuttgart. Doch der war nicht gekommen, um den Schulleitern und Lehrern Versprechungen zu machen. Im Gegenteil. Bei dem derzeitigen Lehrermangel könne er sich nicht vorstellen, wer die Funktion als Multimediaberater in den Schulen ausfüllen könnte. Vielleicht könne man ja Schüler damit beauftragen, war beim Beratungsgremium von einigen Seiten zu hören. "Daraus könnte Heidelberg doch ein Modellprojekt machen", meinte Hager-Mann.

Über Aussagen wie diese ärgerte sich Andreas Wittemann, Schulleiter der Willy-Hellpach-Schule. Man müsse mal einen Blick ins Ausland werfen, wo es an vielen Schulen mehrere Multimedia-Assistenten gebe. Er findet, diese Funktion könnten auch Ingenieure mit BA-Abschluss übernehmen. "Dann könnten Pädagogen auch wieder Pädagogen sein und Unterricht machen", so Wittemann. Schließlich hätten die Kollegen mit der Vielfalt an neuen Möglichkeiten aktuell "wahnsinnig viel zu tun". Und wenn diese Geräte dann nach mehrmaligem Ausprobieren nicht funktionierten, "kann ich es gut verstehen, wenn die Kollegen es wieder sein lassen". Und damit Lehrer nicht ihre Autorität verlieren, sollten Schüler auch in diesem Zusammenhang nur unterstützend tätig sein. Daher müsse sich Baden-Württemberg fragen: "Was ist ein Land bereit, für seine Bildung auszugeben?" Für Wittemann ist jedenfalls klar: "Da ist in Deutschland noch Luft nach oben." (ani)