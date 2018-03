Barcelona (dpa) - Das umstrittene Unabhängigkeits-Referendum in Katalonien ist zu Ende gegangen. Nach elf Stunden schlossen die Wahllokale. Von der Regionalregierung hieß es, die Auszählung werde einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Abstimmung wurde trotz eines Verbots durch das Verfassungsgericht und gegen den Widerstand der Zentralregierung in Madrid durchgezogen. Staatliche Polizeieinheiten gingen zum teil hart gegen friedliche Wähler und Demonstranten vor. Nach Zahlen des regionalen Gesundheitsministeriums wurden mindestens 465 Bürger verletzt. Es gab auch zwölf verletzte Polizisten.