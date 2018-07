Berlin (dpa) – Jeder dritte Deutsche findet Sex unter Freunden in Ordnung. Das geht aus einer Studie des Meinungsforschungsinstituts YouGov hervor. «Friends with benefits werden nun anscheinend von der breiten Bevölkerung akzeptiert», sagt Soziologe Janosch Schobin von der Universität Kassel. Sex unter Freunden ohne offizielle Liebesbeziehung wird auch als «Freundschaft plus» bezeichnet. 60 Prozent der Befragten gaben an, dass bei Freundschaften zwischen Männern und Frauen das Risiko bestehe, dass einer mehr als nur Freundschaft möchte.