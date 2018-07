Frankfurt/Main (dpa) - Die Bundesbürger blicken optimistischer in die Zukunft als die meisten anderen Europäer. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Marktforschungsunternehmens Nielsen hervor. «Besonders ihre Jobaussichten sehen die Deutschen deutlich positiver als der Rest Europas und sind dadurch in größerer Kauflaune», fasste Nielsen-Deutschlandchef, Ingo Schier, das Ergebnis zusammen. Der Studie zufolge gehören die deutschen Verbraucher in Sachen Zukunftsoptimismus inzwischen zu den Top drei in Europa. Zuversichtlicher sind nur noch die Dänen und die Tschechen.