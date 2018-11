Berlin (dpa) - Die Mehrheit der Bürger traut laut einer Umfrage zu den drei aussichtsreichen Kandidaten für den CDU-Vorsitz am ehesten Friedrich Merz zu, die Wahlergebnisse der CDU zu verbessern. 49 Prozent äußerten sich in der Erhebung des Instituts Civey entsprechend, wie die «Welt» als Auftraggeber mitteilte. 19 Prozent schrieben am ehesten Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer die Fähigkeit dazu zu und 6 Prozent Gesundheitsminister Jens Spahn. Etwa 22 Prozent Befragten trauen demnach keinem der drei zu, die Wahlergebnisse zu verbessern.