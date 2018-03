Reiseziel: Umbrien liegt im Herzen Italiens, umgeben von der Toskana und den Marken sowie Latium und den Abruzzen. Fläche: etwa halb so groß wie Sachsen. Hauptstadt ist Perugia mit circa 170.000 Einwohnern.

Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg über Basel und Mailand nach Città di Castello in zehn Stunden (1000 km, großenteils Autobahn).

Übernachten: Eine gute Auswahl in diversen Kategorien (www.umbriatourism.it, www.agriturismo.it). Empfehlenswerte Hotels sind das elegante "Tiferno" in Città di Castello (DZ ab 89 Euro), das kultivierte, aus einem Kloster entstandene "Park Hotel ai Cappuccini" in Gúbbio (ab 128 Euro), das familienfreundliche "Viole Country" bei Assisi (ab 70 Euro), das einfache "Clitunno" in Spoleto (ab 59 Euro), die "Azienda Torre Bontempo" in traumhaft schöner Lage bei Todi (ab 40 Euro), das exklusive "Borgobrufa" bei Perugia (ab 120 Euro) und die schlichte "Villa Paradiso" in Passignano sul Tresimo (ab 54 Euro).

Weitere Auskünfte erteilt die Italienische Zentrale für Tourismus unter www.enit.de