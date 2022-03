Eine private Hilfsorganisation hat am Sonntag ukrainische Flüchtlinge aus Rumänien ins südhessische Egelsbach ausgeflogen. Die Maschine sei gegen 7.00 Uhr abends auf dem Flughafen gelandet, sagte eine Sprecherin der Hilfsorganisation. "Wir haben Menschen aus Rumänien ausgeflogen." An Bord seien sechs Menschen gewesen. In dem Flugzeug waren unter anderem die siebenjährige Marta mit ihrer Mutter Dasha.