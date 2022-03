Mit einem Polizeitransporter sind 20 übermüdete ukrainische Flüchtlinge in Sigmaringen in eine Erstaufnahmeeinrichtung gebracht worden. Eine Streife war am Freitagabend am Bahnhof auf die Gruppe gestoßen, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Darunter waren 16 Kinder und Jugendliche. Die Flüchtlinge sollten in der Einrichtung aufgenommen werden, die Unterkunft hatte jedoch zu dem Zeitpunkt keine Fahrzeuge. Samt Gepäck fuhren die Beamten die Gruppe mit einem Polizeibus zur Unterkunft.