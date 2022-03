Angesichts des Kriegs in der Ukraine hat der hessische Sozial- und Integrationsminister Kai Klose (Grüne) dazu aufgerufen, Menschen mit einer Herkunft aus Russland nicht auszugrenzen. "Bei aller berechtigter Wut und Trauer über Putins völkerrechtswidrigen Krieg dürfen wir aber nicht vergessen: Putin und sein Regime sind nicht das russische Volk", erklärte Klose am Samstag in Wiesbaden. Es gebe nie eine Rechtfertigung dafür, Menschen aufgrund ihrer vermeintlichen Herkunft auszugrenzen. Und viele Hessen mit einer russischen Migrationsgeschichte "sind Teil der Bewegung gegen diese Aggression und fühlen mit dem Schicksal der Ukrainerinnen und Ukrainer".