Lastwagen mit Hilfsgütern für die Ukraine dürfen in Hessen ab sofort auch an Sonn- und Feiertagen über die Straßen rollen. Hilfstransporte seien zunächst bis zum 26. Juni vom Sonntagsfahrverbot ausgenommen, teilte Verkehrsminister Tarek Al-Wazir am Freitag mit. "Angesichts der Lage in der Ukraine müssen die Transporte schnellstmöglich ihre Ziele erreichen." Normalerweise dürfen Lastwagen mit einem Gewicht von mehr als 7,5 Tonnen und LKW mit Anhänger nicht an Sonn- und Feiertagen zwischen 0.00 und 22.00 Uhr unterwegs sein.