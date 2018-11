Im "Twede’s Café" in North Bend wurde tatsächlich gedreht.

INFORMATIONEN

Anreise: Direktflüge nach Seattle gibt es von Deutschland aus von Frankfurt am Main. Wer von anderen Städten anreist, macht Zwischenstopps - etwa in Irland, Island oder einer Stadt in den USA. Die Orte Snoqualmie und North Bend liegen im US-Bundesstaat Washington und lassen sich gut von Seattle aus erkunden. Die Fahrt mit dem Auto dauert etwa 30 bis 45 Minuten.

Einreise: Deutsche USA-Urlauber brauchen kein Visum, müssen sich aber unter https://esta.cbp.dhs.gov eine elektronische Einreiseerlaubnis (Esta) besorgen. Sie kostet 14 US-Dollar und gilt zwei Jahre lang.

Informationen: Visit Seattle, c/o Lieb Management & Beteiligungs GmbH, Bavariaring 38, 80336 München (Tel.: 089.6890638- 43, E-Mail: info@visitseattle.de, www.visitseattle.de).