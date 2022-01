"The Machine", wie Wade genannt wird, setzte sich zum Start ins Jahr 2022 klar mit 5:0 gegen seinen Landsmann Mervyn King durch und erreichte damit beim wichtigsten Turnier des Jahres zum vierten Mal die Runde der letzten Vier. Wade bekommt es im Halbfinale am Sonntag (20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) mit dem Sieger der Partie zwischen Titelverteidiger Gerwyn Price aus Wales und Englands Michael Smith zu tun. Price und Smith treffen am Samstagabend aufeinander.

Der ehemalige Europameister Wade spielt bisher ein ordentliches Turnier, hat aber auch von einem günstigen Tableau und glücklichen Umständen profitiert. Drittrundengegner Vincent van der Voort aus den Niederlanden konnte nach einem positiven Corona-Test nicht gegen Wade antreten. Andere Favoriten wie Dimitri van den Bergh (Belgien) oder Joe Cullen (England) schieden vor einem möglichen Duell aus.

