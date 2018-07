Anreise: Mit dem Flugzeug in knapp eineinhalb Stunden von Frankfurt nach Turin, z.B Lufthansa für 150 Euro, zurück fliegt man von Nizza nach Frankfurt in etwas mehr als eineinhalb Stunden, Kosten: rund 130 Euro. Weiter mit dem Zug von Turin nach Cuneo rund 7,50 Euro. Man kommt mit öffentlichen Verkehrsmitteln bis in den Park. Weitere Infos unter http://en.parcoalpimarittime.it/visit/how-to-get-here

Übernachten: Entzückend ist das königliche Jagdschlösschen Rifugio Valasco, direkt auf einer großen Schwemmland-Hochebene. Die Übernachtung pro Person mit Halbpension kostet 45 Euro, www.rifugiovalasco.it.

Im Örtchen Sant’Anna di Valdieri liegt die Pension Casaregina. Die Zimmer sind komfortabel eingerichtet. Preis pro Person und Zimmer mit Halbpension circa 52 Euro, www.lacasaregina.com.

Die Berghütte Rifugio Don Barbera mitten im Parco Naturale del Marguareis ist sehr schlicht (Mehrbettzimmer), liegt aber in schöner Umgebung. Der Preis pro Person mit Halbpension beträgt 43 Euro, www.rifugiodonbarbera.eu.

Im Parc national du Mercantour kann man in den ehemaligen Bergwerksruinen übernachten. Auch hier ist das Essen einfach, aber reichlich, www.neige-merveilles.com.

Am südlichen Rand des Parc national du Mercantour (20 Kilometer nördlich von Menton) liegt die Auberge Provençale über Sospel. Ein traumhafter Blick und vorzügliches Essen, www.aubergeprovencale.fr, ein Doppelzimmer kostet ab 90 Euro, Frühstück für acht Euro pro Person.

Essen & Trinken: Im kleinen Ort Entracque am Rande des Parco Naturale Alpi Marittime kann man wunderbar Kartoffelgerichte essen. Die stärkehaltige Knolle wird dort seit mehreren Jahren wieder angebaut. Im Ristorante Tipico Vecchio Mulino sind besonders Gnocchi mit Käsesoße zu empfehlen, www.vecchiomulinoentracque.com.