Washington (dpa) - Der Ex-Anwalt von Donald Trump, Michael Cohen, will den US-Präsidenten bei seiner Aussage vor dem Kongress als Rassisten und Betrüger bezeichnen und dafür auch Belege liefern. Das geht aus Cohens vorbereiteter Eingangserklärung hervor, die vom US-Portal Politico.com veröffentlicht wurde. Demnach will Cohen über Trump sagen: «Er ist ein Rassist. Er ist ein Hochstapler. Er ist ein Betrüger.» Trump hält sich derzeit in Vietnam auf, wo er zu einem Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zusammenkommen will.