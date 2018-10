Washington (dpa) - Nach der Festnahme eines Verdächtigen im Fall der Briefbombenserie in den USA hat Präsident Donald Trump die Taten scharf verurteilt. «Diese terrorisierenden Handlungen sind verachtenswert und haben keinen Platz in unserem Land», sagte Trump bei einem Auftritt im Weißen Haus in Washington. Man dürfe niemals zulassen, dass politische Gewalt in den USA Wurzeln schlage. Der Republikaner erklärte, der oder die Täter würden zur Rechenschaft gezogen werden. Die Sicherheitsbehörden hatten zuvor einen Verdächtigen festgenommen. Laut US-Medien soll es sich um einen polizeibekannten Mann aus der Gegend von Miami handeln.