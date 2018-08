Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump will am Donnerstag nach Florida reisen, um einige der von Hurrikan «Irma» stark zerstörten Gebiete zu besuchen. Das kündigte seine Sprecherin Sarah Sanders in Washington an. Eine genaue Reiseroute stand zunächst noch nicht fest. Der Tropensturm hatte am Wochenende und am Montag nach seinem zerstörerischen Zug durch die Karibik große Schäden in Florida angerichtet. Millionen Menschen sind nach wie vor ohne Strom.