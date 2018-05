Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat nach dem Anschlag in New York die Justiz scharf kritisiert. Man brauche eine schnelle und starke Justiz - viel schneller und viel stärker, als sie jetzt sei, sagte Trump in einer Kabinettssitzung. Was man jetzt habe, sei ein Witz und eine Lachnummer. Die New Yorker Staatsanwaltschaft hatte gegen den mutmaßlichen Täter Strafantrag wegen Unterstützung einer Terrororganisation gestellt. Trump mischte sich in die juristische Aufarbeitung ein, indem er twitterte: «Er sollte die Todesstrafe bekommen!».