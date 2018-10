Truck Stop

Als sich Truck Stop vor 45 Jahren in Hamburg gründeten, hätte keiner der Musiker gedacht, dass sie einmal Europas älteste und erfolgreichste Countryband werden. Anfangs bringen die Musiker Alben in englischer Sprache heraus. Stilistisch orientieren sie sich an amerikanischen Country Stars wie Johnny Cash, Willie Nelson und Kris Kristofferson. Aber die Platten verkaufen sich schleppend. Stilwechsel heißt fortan das Motto. Sie wollen künftig ihre Country Songs in deutscher Sprache singen. Das hat bis dahin keiner gewagt. Bereits mit ihrem ersten deutschsprachigen Country-Album "Zu Hause" landen die singenden Cowboys aus dem Hohen Norden zwei Hits mit "Die Frau mit dem Gurt" und "Ich möcht’ so gern Dave Dudley hör’n".

Truck Stop wird Stammgast in der ZDF-Hitparade bei Dieter Thomas Heck. Ihr eigener größter Hit "Der wilde, wilde Westen" erscheint 1980 und landet auf Platz 1. 1999 nehmen sie gemeinsam mit Stefan Raab den "Maschendrahtzaun" auf. Dafür gibt’s vier Gold- und eine Platin-Auszeichnung für über eine Million verkaufte Singles. Ihr Song "Große Haie, kleine Fische" ist seit 25 Jahren Titelsong der erfolgreichen ARD-Vorabendserie "Großstadtrevier". Es folgen die schwierigsten Jahre: Die Gründungsmitglieder Lucius Reichling und Cisco Berndt sterben innerhalb von zwei Jahren. Die Urgesteine Teddy Ibling, Uwe Lost und Knut Bewersdorff denken kurz darüber nach, die Band aufzulösen. Aber sie suchen nach Musikern, die den Sound und das Lebensgefühl, das Truck Stop seit mehr als 40 Jahren verkörpert, verstehen und weitertragen wollen.

Andreas Cisek ist schon lange als Texter und Musiker für die Band tätig. Von ihm stammen Songs wie "Heute rocken wir das Haus", "So ist Sommer" und "A7 Blues". Nach Lucius Tod wird er zum festen Sänger. Heute ist er der erste Mann am Mikrofon bei Truck Stop. Chris Kaufmann übernimmt 2013 die E-Gitarre und Tim Reese spielt seit 2014 bei den Cowboys Fiddle, Gitarre, Banjo und Mandoline.

Die jüngste Produktion "Made in Germany" ist nicht nur ein Albumtitel, sondern auch Programm. Die Qualität, die dabei herausgekommen ist, verdient das Qualitätssiegel "Made in Germany" allemal. Entstanden sind 14 Songs von emotionalen Balladen bis rockig, von frech bis nachdenklich. Geblieben ist der unverwechselbare Truck-Stop-Sound mit handgemachter ehrlicher Musik. (gol)