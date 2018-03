Anreise: Mit dem Auto über die A 5 und A 7 in knapp sechs Stunden. Parkplätze sollte man außerhalb der Altstadt suchen. Mit der Bahn braucht man in etwa gleich lang (dreimal umsteigen). Per Bahn erreicht man von Lübeck aus Travemünde in einer halben Stunde.

Übernachtung: Ferienwohnungen und einfache Hotels lassen sich ab etwa 80 Euro pro Nacht und Zimmer buchen. Einen Überblick von Unterkünften gibt es auf www.luebeck.de/tourismus/unterkuenfte.

Weitere Infos bei Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (Tel.: 0451/40 91.953, E-Mail: stadtmarketing@luebeck-tourismus.de, www.luebeck-tourismus.de).