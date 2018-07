Lörzweiler (dpa) - Die Traubenlese in Deutschland beginnt in diesem Jahr schon am 6. August und damit so früh wie noch nie. Den Anfang macht ein Weingut in Lörzweiler in Rheinland-Pfalz, wie das Deutsche Weininstitut mitteilte. Die bisherige Rekordmarke hielten die Jahre 2007, 2011 und 2014 mit einem Lesebeginn jeweils am 8. August. Der immer frühere Beginn sei ein Indiz für den Klimawandel, heißt es vom Deutschen Weininstitut. Messungen im Rheingau zeigten, dass es seit 1988 mit den mittleren Temperaturen ständig nach oben gehe.