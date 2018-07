Los Angeles (dpa) - Der «Playboy» hat erstmals ein Transgender-Model zum Playmate des Monats gekürt. Ines Rau ist auf der Doppelseite in der November-Ausgabe des Magazins zu sehen. Die Französin mit nordafrikanische Abstammung war vorher schon in der italienischen Ausgabe der «Vogue» zu sehen und war auch Teil einer Kampagne der französischen Modemarke Balmain. «Ich lebte lange Zeit, ohne zu sagen, dass ich Transgender bin», wird Rau in einem Artikel zitiert. Dann habe sie erkannt, dass sie einfach sie selbst sein müsse.