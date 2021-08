Manchester (dpa) - Die Sensations-Rückkehr von Cristiano Ronaldo zu Manchester United begeistert auch seine neuen Teamkollegen.

"Unheimliche Stunden", schrieb der Ex-Dortmunder Jadon Sancho zur offiziellen Transfer-Mitteilung des englischen Fußball-Rekordmeisters. "Wow wow wow, er ist zuhause", twitterte der englische Nationalspieler Marcus Rashford und versah seine Botschaft unter anderem mit einem Herzchen.

Letzte Details fehlen noch

Auch wenn letzte Details wie persönliche Vertragsbedingungen sowie das Visum und der obligatorische Medizincheck noch zu klären sind, gibt es an dem spektakulären Comeback von Ronaldo keine Zweifel mehr. In seiner ersten Zeit von 2003 bis 2009 bei United stieg der Portugiese zur globalen Fußball-Ikone auf, nun soll er den Club zu alter Größe führen. Der bislang letzte englische Meistertitel von Manchester liegt bereits acht Jahre zurück.

Und auch Ronaldo selbst ließ zuletzt bei Juventus Turin den Glanz früherer Tage etwas vermissen. "Er ist der größte Spieler aller Zeiten, definitiv", bekundete dennoch United-Coach Ole Gunnar Solskjaer, der in seiner aktiven Zeit noch an der Seite von Ronaldo spielte. "Ich habe mein Herz und meine Seele für Juventus gegeben und werde die Stadt Turin bis an das Ende meiner Tage immer lieben", schrieb der Europameister von 2016 in einer emotionalen Botschaft auf Instagram.

Mbappé zu Real Madrid?

Und der Wechsel von Ronaldo könnte noch nicht der letzte Höhepunkt eines verrückten Transfersommers im europäischen Fußball gewesen sein. Nachdem Lionel Messi vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain gewechselt war, droht PSG der Verlust eines anderen Superstars. Der französische Weltmeister Kylian Mbappé von PSG will sich seinen Jugendtraum bei Real Madrid erfüllen. Zuletzt wurde ein Ablöse-Angebot der Königlichen über 170 Millionen Euro kolportiert. Noch ist etwas Zeit: Am Dienstag schließt das Transferfenster.

