Von Klaus Welzel

Millionen Teenager haben zu diesem Song getanzt. Eng umschlungen. Knutschend. Die erste Freundin wurde im Stehblues erobert, weil Mick Jagger so herzergreifend den Ton traf. Weil er die Schönheit eines Mädchens pries, von dem er sich aber trennen müsse. So ohne Geld. Zum Trost sang er: "Jedes Mal, wenn ich in deine Augen schaue, merke ich, dass dir keine andere Frau das Wasser reichen kann."

Angie findet sich auf dem 73er Album Goats Head Soup und gehört zu den klassischen Songs, deren Erfolg auf einem Missverständnis beruht. Eigentlich geht es um Trennung, Abschied, Schmerz. Aber die Fans in aller Welt glauben, ein Liebeslied zu hören. Mit 1,2 Millionen Exemplaren ist es bis heute die am meisten verkaufte Stones-Single in Europa.

Geschrieben wurde Angie gemeinsam mit Mick Jagger und Gitarrist Keith Richards. Und wie bei Liedern, die sich an eine bestimmte Person richten, üblich, ging schon bald das Rätseln los, welche ist denn die Frau, die Jagger da so schnöde von der Bettkante stößt? Weil es nicht so richtig geklappt hat. Weil das Zweierlei einer nachhaltigen Perspektive entbehrte - obwohl "die Küsse immer noch süß" schmecken. Der Song endet mit halb versöhnlichen Zeilen: "Komm, Baby, trockne deine Augen, ist es nicht einfach schön, am Leben zu sein. Angie, Angie, keiner kann sagen, wir hätten es nicht versucht." Also: Wer ist da gemeint?

Vielleicht Richards damalige Freundin Anita Pallenberg - doch das deutsche Modell, das auch schauspielerte und im Hauptberuf das bekannteste Groupie der Welt war, hatte drei Kinder mit Richards; das dritte wurde erst 1976 geboren, also drei Jahre nach Angie (und starb noch im selben Jahr am plötzlichen Kindstod).

These Nummer zwei: Es könnte Marianne Faithfull gemeint sein, deren Beziehung zu Jagger 1969 zerbrach. Chronologisch würde das passen. Gemeinsame Zeit abgeschlossen, ausreichend Distanz zum eigenen Leben und irgendwie ist Angie in diesem Kontext auch ein wunderschöner Abschiedsgruß.

Wäre da nicht These Nummer drei - und die brachte die vermeintlich Angesprochene selbst zur Sprache: Angela Bowie. Nach ihrer Interpretation will sich Jagger mit Angie quasi entschuldigen, für einen Seitensprung ihres Mannes David Bowie: und zwar mit Mick Jagger! Angela Bowie habe die beiden in flagranti entdeckt. Und, ja: sie habe ihm vergeben. Freunde streuten später das Gerücht, zwischen den Bowies und Jagger habe es sogar eine Dreiecksbeziehung gegeben. Klingt sehr aufregend. Auf jeden Fall eine Erzählung wert. Aber passt zu dieser Geschichte auch der Text, wonach der Sänger und Angie "alles versucht" hätten? Eher nicht.

Es gibt noch zwei weitere Deutungen von Angie: Zum einen handelt es sich um das britische Slangwort für Kokain. Also noch verruchter als der flotte Dreier - aber auch nicht so ganz stimmig. Und dann gibt es da den Co-Autor Keith Richards, der just 1972 Vater wurde von einer "Angie". Kleiner Haken: Das Kind hieß bei der Geburt Dandelion und gab sich den Namen Angela erst viel später - als bereits Millionen Teenies zu Angie tanzten.