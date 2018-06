Annapolis (dpa) - In der Redaktion einer Lokalzeitung in der US-Stadt Annapolis sind mehrere Menschen erschossen worden. Nach Polizeiangaben wurde der mutmaßliche Täter gefasst. Es müsse jedoch noch sichergestellt werden, dass es sich um einen Einzeltäter handelte und dass nicht noch gefährliche Sprengsätze im Gebäude platziert wurden, sagte ein Polizeisprecher am Ort des Geschehens. Örtliche Medien berichteten von vier Toten. Spezialkräfte suchten nach möglichen Sprengsätzen. Die Gegend wurde weiträumig abgesperrt.