Anreise: Die nächstgelegenen Flughäfen sind Florenz (z.B. ab Frankfurt/Main direkt mit Lufthansa) und Pisa (z.B. ab Frankfurt/Main direkt mit Ryanair). Mit dem eigenen Auto fährt man von Heidelberg nach Siena (Richtung Basel, Mailand, Florenz) rund 950 Kilometer. Sienas Innenstadt ist in weiten Teilen für den Verkehr gesperrt, was die Parkplatzsuche erschwert. Einige Hotels bieten Parkmöglichkeiten.

Unterkunft: Die Pension "Palazzo Ravizza" liegt ruhig innerhalb der Stadtmauern, nicht weit von Sienas Hauptattraktionen. Der Renaissancepalast punktet mit einem Privatparkplatz und einem traumhaft schönen Garten, DZ/F ab 85 Euro (www.palazzoravizza.it). Zum Castello di Verrazzano in Greve (Chianti) gehört der einen Kilometer vom Schloss entfernte Bauernhof "Casanova". Umgeben von Weinbergen logieren die Gäste dort in im toskanischen Landhausstil eingerichteten Zimmern und Ferienwohnungen, DZ/F ab 88 Euro, Zwei-Personen-Wohnung 125 Euro/Tag (plus Endreinigung). www.verrazzano.com

Möglichkeiten für geführte Besichtigungen, z.B. "Chianti Tradition" (Besichtigung, Weinprobe und Imbiss) für 32 Euro. www.verrazzano.com

Weitere Infos unter www.enjoysiena.it oder www.terresiena.it