Reiseziel: Toronto ist die Hauptstadt der Provinz Ontario. Die größte Stadt Kanadas liegt am Nordwestufer des Ontariosees.

Klima und Reisezeit: In Toronto herrscht kontinentales Klima. Im Winter ist es kalt, regelmäßig liegt die Stadt unter Schnee. Im Sommer hingegen kann es sehr warm werden. Die Stadt hat in jeder Jahreszeit viel zu bieten. Vom Frühjahr bis zum Herbst kann man auch viel am und im Ontariosee unternehmen.

Anreise: Air Canada und Lufthansa fliegen von Frankfurt und München aus direkt zum Pearson International Airport von Toronto. Der Flughafen liegt in der Vorstadt Mississauga und ist per Zug, Bus, Taxi und Uber bestens an die Stadt angebunden.

Übernachtung: In der Stadt findet man Hotels aller Art. Zahlreiche Unterkünfte befinden sich in den Wolkenkratzern in Downtown Toronto. In manchem Viertel gibt es alteingesessene Hotels, die schon seit vielen Jahren Gäste unterbringen und schicke, kleine Boutique-Hotels.

Informationen: http://seetorontonow.de