Leicester (dpa) - Ein Meer aus Blumen, Fanschals und Trikots liegt vor dem King-Power-Stadion. Es sind so viele, dass Sicherheitskräfte einen Zaun darum errichtet haben.

Fassungslos stehen Hunderte Fans von Leicester City bei strahlendem Sonnenschein am Gitter und trauern. Familienmitglieder von Clubbesitzer Vichai Srivaddhanaprabha legen unter Tränen einen Kranz nieder. Der Tod des thailändischen Milliardärs hat die fußballverrückte Stadt schockiert.

«Es ist ein wunderschöner Tag hier», sagt Vereinsbotschafter Alan Birchenall beim Sender Sky Sports, «aber ein schrecklicher Tag für uns.» Am späten Sonntagabend war bestätigt worden, was in Leicester bereits alle befürchtet hatten. Srivaddhanaprabha war an Bord des Hubschraubers, der auf dem Stadionparkplatz verunglückt und in Flammen aufgegangen war. Neben dem Clubboss kamen vier weitere Menschen ums Leben - der Pilot und seine Lebensgefährtin sowie eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter von Srivaddhanaprabha.

Leicester-Torwart Kasper Schmeichel, der innerhalb weniger Minuten an der Absturzstelle war, veröffentlichte einen emotionalen offenen Brief an den bei Fans und Spielern gleichermaßen beliebten Eigner. «Es ist schwer in Worte zu fassen, wie viel Sie dem Club und der Stadt Leicester bedeutet haben», schrieb Schmeichel. «Sie haben sich nicht nur mit Hingabe um den Club gekümmert, sondern um die ganze Gemeinde. Ihre unzähligen Spenden an Leicesters Krankenhäuser und wohltätige Einrichtungen werden wir nicht vergessen.»

Aktive und ehemalige Leicester-Spieler äußerten sich so bestürzt wie Profis und Trainer anderer Clubs. Die britische Premierministerin Theresa May twitterte, sie sei in Gedanken bei den Familien, Freunden und Fans, die von dem Unfall betroffen seien. FIFA und UEFA meldeten sich ebenfalls zu Wort. Prinz William, der Präsident des englischen Fußballverbands FA ist, schrieb, der 61 Jahre alte Srivaddhanaprabha habe dem Fußball viel gegeben, «nicht zuletzt durch Leicester Citys magische Saison 2016.»

Der Gewinn der englischen Meisterschaft 2016 wird immer mit dem Milliardär verbunden sein. Mit seinen millionenschweren Investitionen hatte er den Weg geebnet für den sportlichen Erfolg des Clubs, den er sechs Jahre vor dem Titelgewinn in der Zweiten Liga übernommen hatte. Dass er Meistertrainer Claudio Ranieri nicht mal ein Jahr nach dem Triumph entließ, nahmen ihm die Leicester-Fans nicht lange übel. An Srivaddhanaprabhas Geburtstag und zur Weihnachtszeit gab es im Stadion kostenlos Bier und Kuchen für die Fans. Das kam gut an.

Über das Privatleben des Unternehmers, der nach BBC-Informationen mit einem Vermögen von umgerechnet mehr als drei Milliarden Euro der viertreichste Mann in Thailand war, ist nur wenig bekannt. Interviews gab der Gründer der Duty-Free-Kette King Power selbst im Zusammenhang mit Fußball nicht. Bekannt war allerdings, dass er sein Leben als Milliardär in vollen Zügen genoss. Dazu gehörte auch, dass er sich von seinen Wohnsitzen in London und Berkshire per Hubschrauber zu den Heimspielen von Leicester City fliegen ließ.

Wieso sein letzter Flug tödlich endete, war auch am Montag zunächst nicht eindeutig geklärt. Augenzeugen hatten zuvor berichtet, der Heckrotor habe gestockt. Daraufhin sei der Hubschrauber außer Kontrolle geraten. Die Polizei in Leicester gab bisher noch keine näheren Informationen dazu und bat darum, nicht über die Ursachen des Unglücks zu spekulieren, solange die Untersuchungen noch laufen.