Rheinbrohl (dpa/lrs) - Ein Pferdewirt habe das Pony in seinem Stall in Arienheller, einem Ortsteil von Rheinbrohl, bei seinen anderen Pferden vorgefunden. Da der 60-Jährige das Pony nicht habe zuordnen können, verständigte er die Polizei. Es stellte sich demnach heraus, dass das Tier von einem wenige Kilometer entfernten Hof entlaufen war.

Demnach wurde das Tier aber vor mehr als 15 Jahren auf dem Hof in Arienheller geboren. Es war kurz nach der Geburt an den jetzigen Besitzer verkauft worden, wo es seitdem lebt, hieß es. Eine Polizeisprecherin sagte, dass sich das Pferd nach so langer Zeit vermutlich nicht an den Weg zu seiner Geburtsstätte erinnert, sondern wahrscheinlich die anderen Pferde gesehen und sich zu ihnen gesellt habe. Der Ausreißer ist nach Angaben der Sprecherin mittlerweile wieder bei seinem Besitzer.

Mitteilung der Polizei