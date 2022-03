Die Amphibienwanderungen in Hessen sind diesen Frühling ins Stocken geraten. Grund seien die frostigen Nächte, denn die Tiere sind erst ab etwa fünf Grad plus unterwegs, erklärt Michael Jünemann vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Gießen. Zusätzlich mache den Lurchen die Trockenheit zu schaffen. Insgesamt litten die Amphibien und ihr Laichgeschäft schon seit längerer Zeit massiv unter den Folgen des Klimawandels und mangelnder Lebensräume.